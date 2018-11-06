Функцию хейтеров знают все, и они настолько хорошо работают, что мы не успеваем о них забывать. Но знал ли ты, что есть разные виды хейтеров? И что иногда они приносят пользу тебе и твоему каналу? Вот об этом сейчас и поговорим.

Если ты чего-то добиваешься, то появление хейтеров не заставит себя долго ждать, и они всегда будут рядом. Если же ты потерпел поражение, то они тоже рядом. Неважно, что ты будешь делать, хейтеры все равно найдутся.

Но не пугайся. Даже если они будут ходить за тобой, хотим сказать, что их наличие иногда даже очень полезно. Но об этом позже... (Это мы к тому, что если хотите, чтобы мы написали о том, как работать с хейт-комментариями, то только напишите “хейтозавр” под постом, и мы сразу же начнем работу.)

Но для того, чтобы знать, как работать с хейтером, для начала надо понимать, какие породы хейтеров вообще бывают. Мы выделили три самых распространенных формата. Но если у тебя есть еще парочка на примете, добро пожаловать в комментарии. :)

Итак.

Олдскульный хейтер

Свойственный ему комментарий: “Ой, фу, раньше видео были лучше. Отписываюсь”.

Каждое новое видео/формат/рубрика на твоем канале сопровождается одним и тем же комментарием от него. Он “знает”, как было раньше, и “уверен”, что ты пошел не той тропой и его миссия — сообщить тебе об этом.

Но главное — не спутай этого хейтера с твоим лояльным подписчиком. Ведь когда ты тестируешь что-то новое, твое комьюнити тоже захочет высказаться. Так что не дай первому же негативному комменту запудрить тебе голову и прислушивайся всегда к конструктивной критике.

Преданный хейтер

Свойственный ему комментарий: “Мне не нравится”.

Ему ничего не нравится, каждое видео для него сразу — нет. Возможно, это именно тот тип хейтера, который, открыв ролик, сразу ставит дизлайк, а досмотрев его до конца, переходит в комментарии.

Но почему мы его назвали преданным? Да просто несмотря на то, что ему не нравится каждое твое видео, он все равно продолжает их смотреть. И тем самым продвигает твои ролики, создавая активность (даже не понимая этого). Поэтому он твой самый ценный хейтер.

Хейтер-всезнайка

Свойственный ему комментарий: “Я это уже видел у Х-блогера. Сам что-то придумать не можешь?”

Даже не пытайся утаить, чем ты вдохновлялся при создании видео, ибо это тот человек, который сразу это увидит, раскусит и огласит. Он всем расскажет, что ты только и умеешь что красть идеи у других, а сам ни на что не способен.

Но с другой стороны, этот хейтер является твоим главным мотиватором. Ведь благодаря ему ты не забываешь, что надо работать над своими уникальными идеями, которые в будущем взорвут все тренды YouTube. Так что не обижайся на него, подсознательно он просто хочет тебя мотивировать работать дальше.

У тебя, наверное, возник вполне логичный вопрос, почему вообще мы говорим о хейтерах. Зачем тратить на них время, да? К ним надо относиться проще, и мы хотим, чтобы ты это тоже понимал. Нельзя реагировать на них агрессивно, это не принесет тебе пользы и только испортит настроение. Постарайся посмотреть на ситуацию под другим углом и найти в ней положительные стороны.

К тому же они ведь все равно продолжат смотреть твои ролики, обеспечивая увеличение просмотров. А иногда их замечания действительно могут оказаться правдой, и тут постарайся учесть это, чтобы этот хейтер в будущем стал твоим лояльным подписчиком.